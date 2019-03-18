الثلاثاء.. كايروكي يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا

يستعد الفريق الغنائي الشهير كايروكي، لإحياء حفلا غنائيا في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. يقام الحفل غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس، ولم تكن هذه الجولة الخارجية الأولى لكايروكي، فقد قام سابقا بجولة غنائية أوروبية في شهر أكتوبر تكن هذه الجولة الخارجية الأولى لكايروكي، فقد قام سابقا بجولة غنائية أوروبية في شهر أكتوبرمن العام الماضي. يذكر أن كايروكي حدد الموعد الرسمي لطرح ألبومه الجديد"أبناء البطة السودة"، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 مارس، حيث أن آخر ألبوماته الغنائية كان عام 2017 بعنوان "نقطة بيضا".

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