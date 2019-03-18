شكرا لقرائتكم يسرا: أحمد زكي ضربني فعلاً في فيلم "نزوة" فوقعت أرضاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - للفنانة يسرا تاريخ فني طويل حافل بالكواليس والمشاهد الصعبة استحقت بفضله أن تكون واحدة من أهم ممثلات الوطن العربي. وتسرد يسرا بين الحين والآخر بعض تلك الكواليس والقصص. وفي هذا السياق، روت النجمة، في لقاء إذاعي أجري مؤخراً، بعضا من كواليس فيلم "نزوة" الذي قدمته بصحبة الراحل أحمد زكي عام 1996.

وفي فيلم "نزوة" مشاهد "ضرب متبادل" بينها وبين زكي. وأكدت يسرا أن هذه المشاهد تم تصويرها بشكل حقيقي دون خدع، حيث ضرب الثنائي بعضهما البعض بالفعل. وأكدت يسرا أن زكي ضربها بشدة ما تسبب في سقوطها على الأرض، كما قامت هي بضربه على وجهه في مشهد من مشاهد العمل.

كما روت يسرا في الحديث الإذاعي ذكريات عن كواليس أعمال أخرى، حيث كشفت أنها سألت عادل إمام قبيل مشاركتهما في فيلم "الإنس والجن" عن كيفية تقديمه لدور الجن، خاصةً وأن الموضوع سيتسبب لها بنوبات من الضحك، فأجابها بأن التحدي يكمن في هذا الأمر تحديداً.

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وأقرّت يسرا أنه في بداية مشوارها الفني قدمت أدوارا "دمها تقيل" على حد تعبيرها، إلا أن الراحل يوسف شاهين هو من علمها كيفية اختيار الأدوار والأعمال، حيث لم تكن تعرف الأدوار الجيدة من السيئة، حسب اعترافها.

وكشفت يسرا أن دور "هنومة" في فيلم "باب الحديد" هو الدور الذي كانت تتمناه لنفسها، كما أكدت أنها تعلمت من فاتن حمامة الكثير، وكانت تستشيرها في معظم الأوقات.

من جهة أخرى، أوضحت أنها اختلفت مع سعاد حسني في يوم من الأيام فما كان من السندريلا إلا أن أرسلت إليها ورقة كتبت عليها "إوعي تزعلي" فردت يسرا مؤكدةً لسعاد حسني أنها أحبت السينما بفضلها.

أما عن الشائعات الكثيرة التي طالتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قالت يسرا إنها لم تعد تعر الموضوع أهمية.