ناهد السباعي عضو تحكيم في مهرجان سوسة

يشار إلى أنها تنتظر طرح فيلمها الجديد "اللعبة أمريكاني" الذي يشاركها في بطولته احمد فهمي حيث تقرر عرض الفيلم تجارياً قبل نهاية الشهر الجاري، ليكون أحدث الافلام التي تستقبلها الصالات المصرية. علماً أن عرض فيلمها "جريمة الايموبيليا" الذي شاركت فيه مع المخرج خالد الحجر يستمر راهناً، رغم إيرادته الضعيفة نسبياً بسبب دعايته المتواضعة.
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