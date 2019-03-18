ناهد السباعي عضو تحكيم في مهرجان سوسة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: سافرت الفنانة ناهد السباعي إلى تونس للمشاركة بعضوية لجنة تحكيم مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب بنسخته الـ13 والتي انطلقت أمس بعرض الفيلم المصري "عيار ناري" في حفل الافتتاح. يشار إلى أنها تنتظر طرح فيلمها الجديد "اللعبة أمريكاني" الذي يشاركها في بطولته احمد فهمي حيث تقرر عرض الفيلم تجارياً قبل نهاية الشهر الجاري، ليكون أحدث الافلام التي تستقبلها الصالات المصرية. علماً أن عرض فيلمها "جريمة الايموبيليا" الذي شاركت فيه مع المخرج خالد الحجر يستمر راهناً، رغم إيرادته الضعيفة نسبياً بسبب دعايته المتواضعة.

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