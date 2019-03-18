مايك تايسون يصل إلى القاهرة لتصوير مشاهدة في فيلم "حملة فرعون"

وصل صباح اليوم النجم العالمي مايك تايسون للقاهرة من أجل الاستعداد لتصوير أولى مشاهدة في الفيلم المصري"حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز الثلاثاء المقبل بالعديد من المناطق المتفرقة في السادس من أكتوبر.

وحرص مايك تايسون فور قدومه إلي مصر على زيارة الأهرام ، حيث اصطحب معه زوجته ومسئول إنهاء صفقات مشاركة النجوم العالميين في الأعمال المصرية مثل بويكا الذي ظهر في السينما المصرية العام الماضي لأول مرة.

يشار إلى أن "مايك تايسون" أو مالك تايسون ملاكم أمريكي، ملقب بـالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاماً، ويعد العمل هو الأول له في مصر، حيث تمكن السبكي في التعاقد معه رسميا، وهو الأمر الذي لا يعد جديدا عليه خاصة أنه فاجئ الجمهور من قبل في فيلم "حرب كرموز" بالنجم العالمي بويكا .

ويعد فيلم "حملة فرعون" هو أول تجربة إخراجية في السينما للمخرج رؤوف عبدالعزيز، والذي استطاع أن يحقق نجاح مميز من خلال أعماله الدرامية التي قدمها من قبل.

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الفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، وهو بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، ومن تأليف كريم حسن بشير، و إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.

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