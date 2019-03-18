سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها "كريستيانو"

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بعيد ميلاد نجلها كريستيانو، الذى أتم عامه الأول، اليوم الأحد، متمنية له العمر الطويل والسعادة.

ونشرت سيرين، صورة من الاحتفال بطفلها كريستيانو، قائلة: "اليوم أصبح سنة، ولا فهمان شىء ولا عنده فكرة إنه هو كبر سنة طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وإن شاء لله كل العمر الله يحميك ليا أنت وأختك ويبعد عنكم أولاد الحرام".

يشار الي إن سيرين عبد النور هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

تزوجت سيرين من اللبناني فريد رحمة في 2007، ولها بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011 وانجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور الدرامية مسلسل "قناديل العشاق"، تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي.



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