محمد مُحيي يطرح ألبومه الجديد في صيف 2019

كشف المطرب محمد محيي، عن انتهائه من تسجيل أغنية صعيدية تحمل اسم مبدئي "هربت" ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل، والأغنية من كلمات هاني رجب وتوزيع محمد العشي وألحان مديح محسن.



ويقدمها محيي بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة وتدور قصتها حول فتاة يتم إرغامها على الجواز، وتقع في حيرة الاختيار.



ويذكر أن محمد محيى هو واحد من أشهر المطربين في فترة التسعينات، كانت أول ألبوماته الغنائية "أنا حبيت"، وبعدها بعام أصدر ألبوم "ليه الحبيب" ثم ألبوم "أعاتبك" بعد عامين والذي جعل "محيي" واحدًا من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي، وكان آخر ألبوماته يحمل اسم "مظلوم" والذي طرحه من حوالى 10 سنوات، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغاني "زي كتير" و"ولا حاسس" و"شبابي رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكراني بحبها" و"المسيني" و"مبقتش فاضي" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائي.

قد يهمك أيضاً :