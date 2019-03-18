شكرا لقرائتكم خبر عن مبيبطلش سيلفى.. فتحى عبد الوهاب مع ياسر جلال من كواليس "لمس أكتاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير حلقات مسلسل "لمس أكتاف" لعرضه بموسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويستمر التصوير على مدار 16 ساعة يوميا وفقا لتصريحات سابقة للمخرج حسين المنباوى.

ويشارك فى بطولة "لمس أكتاف" الفنان فتحى عبد الوهاب والذى اشتهر بـ"السيلفى" الذى حقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل العام الماضى، ونشر صورة جديدة من كواليس المسلسل مع ياسر جلال وآخرين، على طريقة السيلفى، وعلق :" من تصوير لمس أكتاف رمضان 2019 ، مجدي فكري، شريف دسوقي، ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب".



فتحى عبد الوهاب فى كواليس لمس أكتاف

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"لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة لياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، ايمان العاصى، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.