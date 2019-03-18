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شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى وأحمد فتحى يلتقيان فى كواليس "الملك لير".. شاهد الصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان الكبير يحيى الفخرانى، استعداداته لشخصية الملك لير الشهيرة، فى مسرحية تحمل نفس الاسم، إذ بدأ الفنان الكبير بروفات المسرحية مطلع الشهر الجارى، على أن تبدأ العروض الخاصة الفترة المقبلة.
وتواجد الفنان الكوميدى الشاب أحمد فتحى، فى صورة مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى خلال كواليس الاستعدادات لمسرحية الملك لير، ونشر الصورة عبر انستجرام، وقال: "من عرض مسرحية الملك لير مع الأستاذ يحيى الفخرانى".
أحمد فتحى
كما يشارك النجم فاروق الفيشاوى فى بطولة مسرحية "الملك لير" أمام النجم يحيى الفخرانى، ليعود لخشبة المسرح بعد غياب 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية "الناس اللى فى التالت" عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامى العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدى وياسر على ماهر.
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