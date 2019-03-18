بالصور- في حفل توقيع.. أوليفيه بارليه يهدي كتابه النقدي لـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حفل توقيع كتاب "السينما الإفريقية في الألفية الثالثة.. آفاق نقدية" للناقد الفرنسي أوليفيه بارليه، وذلك ضمن فعاليات دورته الثامنة، بحضور المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والكاتبة والمترجمة مديحة حجازي، والناقد أحمد شوقي.

وقالت عزة "هذا العام قررنا أن نترجم الجزء الثاني من الكتاب، حيث قمنا بترجمة الجزء الأول العام الماضي، ولكن لم نقم بتوزيعه، لذلك اتفقنا مع أوليفيه أن نترجم الأول والثاني في كتاب واحد هذا العام من خلال عبلة سالم الكاتبة ومديحة حجازي".

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ووجهت عزة شكرها للمترجمة مديحة على المجهود الضخم الذي بذلته في ترجمة الكتاب، كما وجهت الشكر للناقد الفرنسي أوليفيه بارليه، الذي منح المهرجان الكتاب بعد ترجمته للعربية مجانًا دعمًا للمهرجان وفي إطار استمرار دعمه للسينما الإفريقية.

وقالت مترجمة الكتاب مديحة حجازي: "المشكلة التي واجهتني أنني أترجم استكمال كتاب، وهذا أمر صعب لأنه تتطلب العودة إلى الجزء الأول من الكتاب حتى أستطيع فهم ما يتحدث عنه في النصف الثاني، وصعوبة الأمر كانت تكمن في وجود الكثير من الهوامش التي تتطلب قراءتها مع وجود ضيق في الوقت، وأصبح الكتاب كأنه بانوراما ورؤية متكاملة عن السينما الإفريقية ولكني استفدت منه كمترجمة وقارئة بسبب كم المعلومات التي يحتويها".

وتحدث الناقد الفرنسي أوليفيه بارليه قائلا: "أنا مهتم بالسينما الإفريقية لأنها مرتبطة بغياب الثقة في المستقبل على عكس المواطن الأوروبي الذي لديه ثقة بالمستقبل وطموحات وآمال كثيرة، وهذا كان محط دراسة بالنسبة لي، وكذلك خلق لدي فضول في التحدث عن هذا الأمر وتحليله".