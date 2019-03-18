بالفيديو| عبير صبري ترقص مع زوجها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء احتفالها بعيد ميلادها، الذي وافق 14 مارس الجاري.
وظهرت صبري في الفيديو وهي ترقص مع زوجها على أنغام "هابي بيرث داي"، وبجانبهما تورته مطبوع عليها صورتهما، وعلقت عبير:" برج الحوت، وما شاء الله".
يذكر أن الفنانة عبير صبري تشارك في بطولة مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد عادل إمام، عمر مصطفي متولي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
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