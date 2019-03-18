محمد أنور ساخِرًا من نفسه: " أغرب صورة اتصورتلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد أنور صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء حضوره حفل زفاف وعلق أنور علي الصورة: "أغرب صورة اتصورتلي في حياتي، مش عارف هنا كنت برقص في الفرح، ولا بتحرش بالعريس". يذكر أن الفنان محمد أنور يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، بطولة مصطفي خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، و"البرنسيسة بيسة"، بطولة مي عز الدين، إخراج أكرم فريد.

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