محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو يظهر فيه نجليه "خالد" و"لؤي"، بصحبة عمهما "خضر".
وظهر "خضر" وأبناء أخيه يرتدون ملابس بيضاء، في جو مليء بالسعادة والبهجة، حيث ظهرا يداعبان عمهما، وعلق "راغب": "ولا أهضم من هيك، هيدا جونا، أخي وأولادي".
يذكر أن راغب علامة يحل ضيفًا على برنامج "عائشة شو"، الذي تقدمه الإعلامية التونسية عائشة بن جبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أبناء راغب علامة يمازحان عمهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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