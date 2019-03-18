اطلاق نار في مدينة هولندية وسقوط عدد من الاصابات

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 02:59 مساءً - وقع اليوم الإثنين إصابات في حادث إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية.
وطوّق الأمن الهولندي ميداناً في محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت ونشرت خدمات الطوارئ في المكان.
وبحسب وسائل إعلام هولندية فإن الشرطة تطارد مشتبها به بإطلاق النار في أوتريخت
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