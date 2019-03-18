ساندي تفاجئ الجميع وتعلن طلاقها من زوجها الثاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة المصرية ساندي جمهورها بإعلان طلاقها من زوجها المخرج حازم كتانة، ووالد ابنها الوحيد “راين”، والذي وقع في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زيجة استمرت لأقل من عامين.

الفنانة المصرية أعلنت طلاقها، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم راغدة شلهوب، حيث وصفته بأنه زوجها السابق.

وعن سبب انفصالهما، قالت إنهما كانا غير متفاهمين، مشيرة إلى أنها كانت دائما تشعر أنها مضغوطة، وأحيانا كان زوجها يدعمها في عملها، وأحيانا أخرى لا يفعل ذلك، فكانت لا تفهم إن كان يريدها أن تكمل في عملها أم لا.

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الفنانة المصرية أضافت أنها قررت الانفصال عنه حتى لا تخسر صداقته، وتكون علاقتهما جيدة من أجل ابنهما، لافتة إلى أنها فضلت أن يتم الطلاق وهوابنها مازال صغيرا حتى لا يتعود على وجود والده ويألمه الانفصال أكثر بعد ذلك.

ساندي تحدثت أيضا عن زوجها الأول رجل الأعمال حسام بدران، بقولها إنها تعرفت عليه بسرعة جدا وتزوجته بعد 12 يوم من تعارفهما، ومع الوقت اكتشفت عيوبه لكنها استمرت في الزواج لرغبتها في عدم الفشل، مؤكدة أن زواجهما استمر 6 سنوات، بالإضافة لثلاث سنوات أخرى كانت تحاول فيها خلعه.

وعن سبب انفصالها عنه، قالت إنها بعد فترة شعرت أنهما لم يعودا زوجان بل شخصين يعملان معا، حيث أنه كان مدير أعمالها أيضا، فقررت أن تنفصل بعد أن شعرت أنه يستغلها بالإضافة إلى غياب المشاعر عن حياتهما.

وكانت ساندي قد تزوجت في دباية حياتها من رجل الأعمال حسام بدران، وبعد انفصالها عنه تزوجت من المخرج حازم كتانة في مايو 2017، وأسفر زواجهما عن ابن وحيد هو “راين”، ثم انفصلت عنه في شهر ديسمبر 2018، دون أن تعلن عن ذلك بشكل رسمي.