أول ظهور لهنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس بعد شائعة انفصالهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية هنا شيحة وزوجها الفنان أحمد فلوكس على حضور حفل افتتاح معرض والد هنا، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والذي أقيم قاعة أفق في متحف محمود خليل.

ويعد هذا هو أول ظهور لهنا وفلوكس معا بعد شائعة طلاقهما التي انطلقت مؤخرا، والتي حرص كل منهما على نفيها، بنشر صور تجمعهما معا على حسابهما على موقع “انستجرام”.

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كما قامت الفنانة بشرى بنشر مقطع فيديو من منزل هنا وفلوكس، حيث أكدت أنها قررت أن تذهب إلى منزل صديقيها للتأكد من الخبر بنفسها، وعلقت عليه بقولها: “هنا وأحمد بخير الحمد لله بس هنا تعبانة جدا عندها برد وحساسية شديدة وانا فرحانة ان الطلاق طلع فشنك”.

يذكر أن المعرض حضرته أيضا الفنانة حلا شيحة وشقيقتيها مايا شيحة، ورشا شيحة، كما حضر الفنان عزت العلايلي والدكتور محمود العلايلى رئيس حزب المصريين الأحرار، والمهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والفنان حمدي الوزير، والإعلامي محمد الغيطي والفنان مدحت صالح، والفنان أحمد عبدالعزيز والدكتور مصطفى الفقي.

وحرص على الحضور أيضا، الفنان خالد سرحان، والفنان التشكيلي إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون بالزمالك، وحمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين، والدكتور صلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، وغيرهم.