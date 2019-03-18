هالة فاخر ترد على سخرية فجر السعيد منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية هالة فاخر، عن غضبها الشديد من انتقادات الإعلامية فجر السعيد، لها خلال الفترة الأخيرة بسبب شكل حاجبيها.

هالة فاخر، قالت خلال لقائها في برنامج «تحت السيطرة»، والذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «أنتِ مالك ومال حواجبي أنا حرة أعملها زي ما أحب.. انتقدي أعمالي الفنية وأدواري في المسلسلات».

كما ردت على حديث فجر السعيد عن النجمة نجلاء فتحي، قبل أشهر حين طلبت منها عدم الظهور على الاعلام بصور جديدة بسبب تغير شكلها، قائلة: «لا يمكن لأحد أن يقيمها لأنها تاريخ وجمال».

وأضافت: «تفاهة ومن يتحدث بهذه المواضيع ناس فاضية وما عندهاش حاجة تتكلم فيها».

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وتابعت: «لا أعرف فجر بشكل شخصي، ولكن كل شخص يخليه في حاله لاننا زهقنا من الانتقادات، الفارغة والتافهة».

وكانت فجر السعيد، قد قالت في تعليقها على صورة للفنانة هالة فاخر: «أموت وأعرف فكرة حواجب الفنانة القديرة هالة فاخر أساسها شنو».

من ناحية أخرى، تشارك هالة فاخر، في مسلسل «قمر هادي»، وهو من بطولة الفنان هاني سلامة، داليا مصطفي، مريم حسن، هادي الجيار، اية سماحة، حمزة العيلي، يسرا اللوزي، نورهان، أشرف ذكي، كريم سرور، محسن محيي الدين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المملوكة للمنتج تامر مرسي.