كيلي جينر بإطلالة جريئة في سهرة صاخبة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، كما خطفت الأنظار نحوها وذلك خلال توجهها لقضاء إحدي السهرات الصاخبة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، ظهرت مرتديه ” jumpsuit ” ذو تصميم مثير أظهر رشاقة جسدها، وحمل التصميم إمضاء دار أزياء ” Tom Ford “، ووصل سعره الي 2590 جنية استرليني، كما حافظت علي تناغم الألوان فاختارت حقيبتها و حذائها بنفس اللون.

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وتحولت إطلالة كيلي جينر الأخيرة لمحط تركيز عدد كبير من المعنيين بالأزياء والموضة من شتي أنحاء العالم كونها أبرزت مدي إهتمامها بتفاصيل أناقتها و رقيها.

وعلى جانب أخر، كشف موقع فني عالمي مقرب من كيلي جينر، أنها وجدت دليلا قاطعا يثبت خيانة حبيبها ووالد ابنتها النجم العالمي ترافيس سكوت لها مع امرأة أخرى.

وأكدت كيلي جينر أن النجم ترافيس سكوت كان أجل جولته العالمية، مؤكدا أنه بسبب المرض، ولكن السبب الحقيقي لتأجيل مواجهة حبيبته كيلي جينر له بدليل خيانته لها مع امرأة أخرى، وذلك وفقا لموقع TMZ المعني بأحبار المشاهير.