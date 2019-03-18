زوج بلقيس يفاجئها على المسرح في حفلها الأخير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا كبيرًا بالقرية العالمية في دبي، بحضور كثيف من جمهورها.

وقبل انتهاء حفلها بدقائق قليلة، فوجئت بدخول زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف على المسرح أثناء غنائها، فتوجهت نحوه، وأخذت تغني له كلمات الحب برومانسية شديدة، ثم حيت الجمهور وقالت مازحة: “بياخدني أبو تركي وبنروح لتركي تصبحون على خير”، ثم غادرت معه.

وكانت بلقيس قد أشعلت الحفل بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وردّدوا معها كلمات أغانيها، وقد خطفت الفنانة اليمنية الأنظار بإطلالة كاجوال مميّزة، حيث ارتدت تنورة سوداء وتيشيرت أسود فوجه جاكت باللون الفوشيا، وضعت قبعة “بيريه” على رأسها، تاركة شعرها منسدلا من تحتها، فبدت بغاية الجمال والحيوية.

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ومن ناحية أخرى، تجهز بلقيس لحفل غنائي ضخم تحييه للنساء فقط في مدينة أبوظبي يوم 21 مارس المقبل بمدينة الألعاب المائية.

كما تستعد لإحياء حفل غنائي آخر مع والدها الفنان أحمد فتحي بمركز جابر الثقافي في دولة الكويت، وذلك يوم 4 إبريل القادم.

يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف في ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في فيديو كليب «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري.