أحمد حاتم يحقق أمنية طفل سوري.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حقق الفنان المصري أحمد حاتم، أمنية طفل سوري، ونشر تفاصيل لقائه به عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».
أحمد حاتم، نشر صورة له برفقة طفل سوري، وعلق عليها قائلًا: «طفل سوري قابلني في إشارة في لبنان وأنا رايح المطار، ماعرفش إزاي عرفني في وسط الهو اللي فيه ده، المهم قالي صورني ونزلها، وأنا سمعت الكلام أهو.. يا رب يشوفها بقى».
وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي أكدت انه له شعبيه في سوريا، ووصفت الصورة بأنها تظهر الجانب الإنساني لشخصية الفنان.
من ناحية أخرى يخوض النجم المصري السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «حكايتي»، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي ويشارك في بطولة العمل بجانب ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد وجمال عبدالناصر ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سيرچي، ومن المقرر أن تجسد فيه ياسمين صبري شخصية فتاة من أحد الأحياء الشعبية.
كما عرض له مؤخرًا فيلم «قصة حب»، بطولة الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وعلا رشدي، وفرح يوسف، وإخراج عثمان أبو لبن، ويُعرض ضمن موسم «يوم الحب» ويخوض منافسة مع فيلم «عيش حياتك» للنجم سامح حسين، والمطربة ساندي.
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