فيديو.. النجمة الهندية سونالي بندري في أول إعلان منذ إصابتها بالسرطان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت الممثلة الهندية سونالي بندري Sonali Bendre متابعيها بالسوشيال ميديا، مقطع فيديو لأول إعلان تجاري لها منذ إصابتها بمرض السرطان في يوليو من العام الماضي.

نشرت بندر المقطع على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وطلبت سونالي من مشجعيها دعم الحملة التي تطلب من الأمهات مشاركة قصص عن كيفية عدم حصولهن على الأجوبة الصحيحة لاستفسارات أطفالهن.

تقول بندر في رسالتها معلقة: “رأيت ذات جدتي وهي تربط عقدة على ذيل الساري التي كانت ترتديه، عندما كنت طفلة فضولية، سألتها لماذا فعلت ذلك، قالت إنها لا تستطيع تذكر كل شيء طوال الوقت، لذلك ستظل هذه العقدة تذكرها”.

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شوهدت سونالي ترتدي زي وردي في مقطع الفيديو، وتظهر بشعر قصير، بعد أن فقدته بسبب العلاج الكيميائي الكثيف، الذي تلقته كعلاج السرطان في نيويورك العام الماضي.

كانت الممثلة قد عادت إلى الهند قبل شهرين، وقد شوهدت مؤخرا برفقة زوجها جولدي باهل في حفل زفاف ابن رجل الأعمال والملياردير عكاش امباني، وزوجته شلوكا مهتا.

سونالي Sonali، معروفة بأدوارها المتعددة في أفلام مرحلة التسعينيات مثل ديلالي، سارفاروش، وهي متزوجة من المخرج جولدي باهل، ولديهما ابن عمره 13 عاما.