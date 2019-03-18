رجب طيب أردوغان يضع صورة سيدة على صدره.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يضع صورة لسيدة على صدره.
الصورة كانت للسيدة بريل دده أوغلو، مسئولة بالرئاسة التركية، وذلك خلال مشاركة الرئيس أردوغان في مراسم تشييع جثمانها، وهو يرتدي زيا رسميا أسود وضع على سترته صورة للسيدة الراحلة.
السيدة دده أوغلو، هي عضو في مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية والوزيرة التركية السابقة لشئون الاتحاد الأوروبي، وكانت قد دخلت المستشفى في مدينة إسطنبول في 28 فبراير الماضي بعد إصابتها بنزيف مفاجئ في المخ وبقيت في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة منذ ذلك الحين.. وتوفيت عن عمر يناهز 58 عاما، وهي أم لطفلين.
دده أوغلو تعد شخصية بارزة في مجالات العلاقات الدولية في تركيا، وهي كاتبة بصحيفة “ديلي صباح” منذ نوفمبر 2015.
أردوغان شارك في مراسم تشييع الجثمان في جامعة “جلاطا سراي” بولاية إسطنبول التي كانت تعمل فيها، وألقى كلمة بهذه المناسبة.. ووضع جميع الحاضرين صورا للراحلة على صدورهم حدادا على وفاتها.
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