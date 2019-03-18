انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. معرض لفنان روسي طليعي في قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 02:54 مساءً - يستعد المتحف الروسي الحكومي للفنون التشكيلية في بطرسبورغ لافتتاح أول معرض للرسام الروسي الطليعي المشهور كازيمير ماليفيتش، في دولة قطر.

وقال نائب مدير المتحف لشؤون البحوث العلمية، يفغيني بيتروف، إن المعرض هو أول محاولة لإطلاع الجمهور العربي على النتاج الفني للفنان التشكيلي الكبير لمطلع القرن العشرين، كازيمير ماليفيتش (1879-1935).

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، سيعرض المتحف الروسي لوحات الفنان ورسومه وأعمال الغرافيك التي أنتجها في مختلف مراحل إبداعه، وضمن ذلك مرحلة الحرب العالمية الأولى.

Advertisements

وذكر المكتب الصحفي للمتحف الروسي أن المعرض سيقدم أكثر من 100 عمل فني للرسام كازيمير ماليفيتش، تعكس مسيرته الإبداعية بدءاً من أعماله الانطباعية المبكرة وانتهاء بروائعه التي تنتمي إلى مذهب السوبريماتية (التفوقية) التي جلبت له شهرة عالمية.

ومن بين المعروضات: "الساحة الحمراء" (1915)، و"الفرسان الحمر" (1928-1932)، و"صورة الذات" (1933)، وغيرها من الأعمال.

وسيُفتتح المعرض بقطر يوم 23 مارس الجاري، وذلك في إطار مهرجان عام الثقافة الروسية بقطر.