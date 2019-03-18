انت الان تتابع تفاصيل خبر "فلسطين تقرأ".. مبادرة لأطول سلسلة قراءة بشرية حول القدس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 02:54 مساءً - أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، فعاليات يوم القراءة الوطني تحت شعار "فلسطين تقرأ"، وذلك إحياءً للمبادرة الشبابية التي أطلقت قبل 5 سنوات لأطول سلسلة بشرية للقراءة حول أسوار القدس المحتلة.

بدوره، أكد وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، في بيان له، أن إطلاق اليوم الوطني للقراءة جاء رسالة للتأكيد أولاً على عروبة القدس وهويتها الفلسطينية، وللتأكيد أن هذه المبادرة برمزيتها بإمكانها أن تخلق حالة مستمرة من النضال الفلسطيني.

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وقال بسيسو: إن "يوم القراءة الوطني هي مناسبة للانفتاح على العمق العالمي للنضال الوطني الفلسطيني، والقراءة فعل شعبي وجماهيري ونضالي ووطني وفعل ملهم، وهي البحث عن مصادر المعرفة في كل المجالات ما من شأنه أن يعزز من حضور الهوية الوطنية والانتماء".

وأضاف بسيبو: "فكرة القراءة هي فكرة وطنية نحاول من خلالها تمرير البعد الوطني عبر الأجيال القادمة، لتحفيز الأطفال على فعل القراءة، وخلق حالة معرفية نستطيع من خلالها التأسيس للمستقبل وخلق مساحة للحوار في الأدب والفلسفة والتاريخ، وهذا ما يعزز من انتمائنا لفلسطين ومستقبل الحرية".

بدوره، قال محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، صاحب مبادرة أطول سلسلة بشرية للقراءة حول القدس: "أنا سعيد الآن وأنا أرى الأطفال يقرؤون هنا، هذه القراءة هي خاصة للشعب الفلسطيني؛ فنحن شعب يحب الحياة. أقول للأطفال خذوا من الشهداء عشقهم للحياة والمبادرة، وخذوا منهم عادة القراءة".