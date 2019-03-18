نادين ن. نجيم في أول لقاء تلفزيوني لها في هذا البلد

Mar 18, 2019
تحل الممثلة نادين نسيب نجيم، ضيفة ضمن الحلقة الاخيرة من برنامج “مع حمد شو”، يقدمه الاعلامي حمد قلم على قناة الراي.
وقد زف “قلم” هذا الخبر السار عبر منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، اخبر فيه المتابعين ان الحلقة ستُصور يوم غد الثلاثاء في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، على ان تعرض يوم السبت في 30 مارس، وهذا يعد اول لقاء تلفزيوني للممثلة نادين نجيم في الكويت.
هذا ودعا “قلم” المتابعين ان يقوموا بـ”منشن” لأصدقائهم ممن يحبون النجمة اللبنانية ليربحوا تذكرتين لحضور التصوير، مشيرا الى انه سيعلن عن الفائزين في “ستوري” على انستغرام الليلة.
من جهة اخرى، تستمر “نجيم” في تصوير مشاهدها في مسلسل “خمسة ونص” تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، انتاج شركة “صبّاح أخوان” الشركة الرائدة في الوطن العربيّ.
مُسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، وغيرهم.
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