في يوم المرأة العالمي، أين احتفل هشام الحاج؟

Mar 18, 2019 برعاية وحضور سمو الشيخ عبيد آل مكتوم، أحيا النجم هشام الحاج عيد المرأة العالمي وعيد الام في فندق “روتانا بيتش” ابو ظبي بحضور 500 امرأة من نخبة سيدات الامارات و الوطن العربي. وأشعل هشام الحاج الاجواء بباقة مميزة من أجمل اغنياته ولقد تم تكريم الحاج من قبل الشيخ عبيد و لجنة السيدات. ومن جانب آخر احيا هشام الحاج سهرة عرس لاحدى العائلات الاماراتية وقد أهدى العروسين أغنية خاصة بالمناسبة.







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