إنجي الكمبشاوي: سأمثل دور خبيرة مكياج مجنونة.. واخترت فستاني من هذه المصممة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية إنجي الكمبشاوي، خلال مشاركتها في حفل "إنجازات الدولة" الذي نظمته مؤسسة "دير جيست" لتكرم الفنانين: إنها اختارت فستانها من مجموعة أزياء المصممة مريم داوود.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المصممة مريم، حيث سبق لها التعاون من قبل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وتابعت النجمة المصرية أن أول ظهور لها كان في مسلسل "اختفاء" مع الفنانة نيللي كريم، ولعبت دور صديقتها "سناء"، كما شاركت في مسلسل ست كوم بعنوان "استوديو المشاهير" وهو إنتاج مصري خليجي وجسدت فيه دور "ميك أب أرتيست".

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وكشفت الفنانة المصرية إنجي الكمبشاوي في فيديو "فوشيا" سبب اختيارها للون فستانها، وما هي ألوان الموضة في صيف وربيع 2019.