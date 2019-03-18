تواجد عمرو دياب في عيد ميلاد دينا الشربيني ينفي أنباء انفصالهما.. شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ عمرو دياب، دينا الشربيني، بحفل عيد ميلاد ثانٍ، أقامه لها في كواليس تصوير مسلسلها الرمضانيّ "زي الشمس"، وحضره عدد من أبطال العمل.

وشارك الفنان المصريّ، عُمر السعيد، متابعيه عبر "إنستغرام"، بمقطع فيديو من الاحتفال، ظهر خلاله عمرو ودينا، وهما يرقصان على أنغام أغنية "برج الحوت"، أمام قالب "كيك"، مطبوع عليه صورة عمرو، ودينا معًا.

وعلّق عمر السعيد، على الفيديو قائلًا: "عيد ميلاد دينا الشربيني في لوكيشن تصوير مسلسل زي الشمس رمضان القادم".

كما نشر أحد متابعي مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني، وهما يرقصان على أغنية "برج الحوت"، وسط ترديد الأغنية من الحضور.

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ويحسم عمرو دياب، بهذا الظهور، الجدل حول الأنباء التي أثيرتْ خلال السّاعات الماضية حول غيابه عن الاحتفال، بعيد ميلاد دينا الشربيني، الذي أقامه له زملاؤها في المسلسل. كما تردّدتْ أنباء أشارتْ لانفصالهما، خاصًة بعد ظهور عمرو دياب في إحدى حفلاته مؤخرًا، بدون "الدبلة".

وتحتفلُ دينا الشربيني، بعيد ميلادها في 17 مارس، من كلّ عام، وتقوم حاليًا، بتصوير مسلسل "زي الشمس"، المقرّر عرضه، خلال موسم رمضان المُقبل.