أمل رزق: أحبّ تصاميم عبدو أمير لأنّها غريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، أمل رزق، خلال مشاركتها في حفل "دير جيست"، تحت شعار "إنجازات الدولة"، إنّها اختارتْ في هذه المناسبة ارتداء فستان لونه أخضر، للتفاؤل بالعام الجديد، وبمناسبة عيد الأم.
ووجّهتْ رزق عبر كاميرا "فوشيا"، الشّكر لفريق عملها، الذي أشرف على إطلالتها، وخاصّة مصمّم الأزياء، عبده أمير، والذي تتعاون معه للمرّة الثانية، والماكيير باسم، ومصفّف الشّعر لامي.
وأضافتْ النجمة المصرية، أنّها تستعدّ حاليًا لتقديم مسرحية جديدة على مسرح الدولة، بعنوان "سحر الأحلام"، بداية من أوّل أبريل، وحتى شهر رمضان، مشيرةً إلى أنّها تجسّد في المسرحية، شخصية ترمز إلى مصر.
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