كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنيتها الجديدة "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر قناتها على YouTube. وهي الأغنية التي أعلنت عنها قبل عدة أيام بتدويناتٍ عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب كلماتها محمد فتحي ولحنها طارق شمس فيما قام بتوزيعها أسامة سامي.

يُذكر أنها تعكف في الوقت الحالي على اختيار كلمات أغاني ألبومها الجديد المقرر إصداره باللهجة الخليجية.

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