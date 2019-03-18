اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تتواجد الفنانة دينا في السعودية لأداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية وحرصت على مشاركة متابعيها صورة استعدادها للعمرة. حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها وهي تضع الحجاب، فيما اغلقت التعليقات على الصورة بعد ورود بعض التعليقات المسيئة التي قامت بحذفها. علماً أنها ليست المرةِ الأولى التي تقوم فيها بأداء مناسك العمرة التي تحرص على تأديتها بشكل سنوي تقريباً، مع قيامها بالحج عدة مرات خلال السنوات الماضية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا بالحجاب لأداء العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.