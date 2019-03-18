كابتن مارفل يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثاني

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إحتل فيلم الحركة والمغامرة "Captain Marvel" الصدارة في شباك التذاكر في أميركا للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 69.3 مليون دولار. وكان إنطلاقة الفيلم في أسبوعه الأول قوية جداً حيث حقق 455 مليون دولار محتلاً بذلك المرتبة السادسة لأعلى الأفلام إيرادات في الأسبوع الأول في تاريخ السينما.

ونجحت ديزني بفيلمها الجديد من تحدي الأفكار السائدة في هيوليوود بأن البطلات الخارقات لا مكان لهن في صدارة شباك التذاكر، وتؤدي بري لارسون دور كابتن مارفل ويشاركها البطولة صمويل جاكسون، ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك.

وتعرض الفيلم لحملة تشهير واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل طرحه في الصالات بأسابيع، كونه أول فيلم لستوديوهات مارفيل يلقي الضوء على بطلة خارقة من كتب الرسوم الكارتونية للشركة الشهيرة، لكنه صمد رغم كل الهجوم وخالف جميع التوقعات في شباك التذاكر.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”حديقة العجائب“Wonder Park في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دولار.

واحتل الفيلم الرومانسي الجديد ”على بعد خمسة أقدام“ Five Feet Apart المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

Advertisements

والفيلم بطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس ومويسيس أرياس وكيمبرلي هيبرت جريجوري ومن إخراج جوستين بالدوني.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة ”كيف تروض تنينك: العالم الخفي“ (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققا 9.3 مليون دولار .

كما هبط فيلم ”جنازة عائلة ماديا“ (ماديا فاميلي فيونيرال) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة وإخراج وتأليف تايلر بيري ويشاركه في البطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي.