"الساعة بتاعة قبل النوم" أحدث أغاني كارمن سليمان على "يوتيوب"

"الساعة بتاعة قبل النوم" هي أحدث أغاني المطربة الشابة كارمن سليمان، التي طرحتها عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتعد هذه الأغنية هي التجربة الإنتاجية الأولى لزوجها الملحن مصطفى جاد، وهي من كلمات محمد فتحي وألحان طارق شمس وتوزيع أسامة سامي وتسجيل وميكس ماهر صلاح.

ويشار إلى أن كارمن انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "شهامة وجدعنة" ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة مع المطرب شريف إسماعيل، من كلمات الشاعر محمد البوغة وألحان شريف إسماعيل وتوزيع محمد هارون.

وكانت كارمن طرحت ألبومًا دينيًّا في شهر رمضان الماضي وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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