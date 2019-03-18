الفنانة عارفة عبد الرسول بائعة برفانات في "هوجان"

تعكف الفنانة عارفة عبد الرسول، على تصوير مشاهدها في مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، والذي من المقرر عرضه في سباق رمضان المقبل.

وتقوم عبد الرسول خلال الأحداث بأداء شخصية "أم لطفي الحراق" وهي والدة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتظهر بشخصية بائعة برفانات في نزلة السمان ضمن أحداث العمل، الذي يدور في إطار درامي كوميدي.

ويشار إلى أن مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- عارفة عبد الرسول تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل "اللعبة"

- الفنان محمد إمام ينشرالبوستر الدعائي الأول لمسلسله الجديد "هوجان"