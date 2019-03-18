3 فنانين يؤدون أدوار "أبطال رياضيين" خلال الماراثون الرمضاني

يشهد الوسط الدرامي خلال الماراثون الرمضاني، عدد هائل من المسلسلات التي البًا ما تربط قصصها ظاهرة معينة وملامح متشابهة، ومن ضمن هذه الملامح التشابه بين شخصيات أبطال هذه الأعمال؛ حيث قرر كلا من مصطفى شعبان و محمد إمام و ياسر جلال ان يقدموا شخصيات رياضية تهتم كثيرا بالرياضة.

*مصطفى شعبان لاعب ملاكمة:

فنجد الفنان مصطفى شعبان يقوم بدور لاعب ملاكمة ضمن احدث مسلسل "ابو جبل" الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني، حيث قام شعبان مؤخرا بنشر فيديو دعائي للعمل وهو يلعب ملاكمة وبينه وبين منافسه صراع.

ويشهد هذا العمل التعاون الثاني بين مصطفى شعبان والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد صالح بعد ان حققوا معا النجاح في مسلسل "ايوب" العام الماضي.

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مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدي، مصطفى درويش، أنعام الجريتلي، غفران محمد وعدد آخر من الفنانين.

*ياسر جلال بطل رياضي:

خضع الفنان ياسر جلال للعديد من التدريبات الرياضية القاسية من اجل اشتراكه في مسلسل "لمس اكتاف" الذي يشارك به في شهر رمضان المقبل، حيث ظهر جلال في الاعلان الرسمي للعمل مفتول العضلات وبجسد رياضي.

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ويجسد ياسر دور "أدهم"، وهو بطل رياضي يحرص على ممارسة المصارعة الرومانية، ويلعب أمام اللاعب كرم جابر، الحاصل على الميدالية الذهبية الأوليمبية بهذا النوع من الرياضة، وتربطهما علاقة صداقة قوية منذ صغرهما، ويتمنيان احتراف اللعبة والسفر خارج البلاد.

ولكن يضع القدر نفسه حائلًا أمام رغبة الصديقين، ويشاء أن يلتقيا معًا فى مباراة قوية، يفوز فيها "أدهم"، لكنه يتسبب فى إصابة صديقه بعاهة مستديمة دون قصد بسبب حركة خاطئة أثناء المصارعة، الأمر الذى يضطره لترك المهنة للأبد، ويعيش متأثرًا طوال حياته بذنب صديقه.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، دنيا عبدالعزيز، سمر مرسي، محمد عز، إنتاج سينرجي.

*محمد إمام بطل خارق:

يظهر الفنان محمد إمام في مسلسله الجديد "هوجان" بطل خارق ، و لأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحي في أحداث العمل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، ويأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذى يعيش فيها "هوجان".

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

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