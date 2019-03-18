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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تشارك متابعيها بصورة جديدة فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص دائما الفنانة ياسمين صبرى، بمشاركة جمهورها صور يوميا لها داخل الجيم، وهى تستعرض لياقتها ورشاقتها، من خلال أداء بعض التمارين الرياضية الصعبة، وذلك من أجل مسلسلها الجديد " حكايتى"، وتنال الصور إعجاب المئات من متابعيها الذين يبدون انبهارهم برشاقتها و لياقتها التى تحافظ عليها باستمرار .
وتشارك الفنانة ياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، والذى يعتبر أول بطولة مطلقة لها فى الدراما التليفزيونية، والذى يضم كوكبة من الفنانين منهم وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.
ياسمين صبرى
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