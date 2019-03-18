شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة إجازة يومين من تصوير "كلبش 3" والسبب "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم أمير كرارة وأسرة مسلسل "كلبش 3" على إجازة يومين من التصوير، المقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وذلك بسبب تصوير حلقات برنامجه "سهرانين"، الذى يصور في استوديو المسلمى مع نجوم الحلقة المقبلة التى تعرض على شاشة ON E الفضائية.

ويعمل المخرج بيتر ميمي على تكثيف التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، بعدما أنهى تصوير عدة مشاهد فى لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.