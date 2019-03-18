شكرا لقرائتكم خبر عن "بضاعة اتلفها الهوى" أشهر إفيهات سي السيد السينما يحيى شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة النجم القدير يحيي شاهين، الذي لقبه الجمهور بـشخصية "سى السيد" والتى تعد واحدة من أهم الشخصيات التى قدمت فى تاريخ السينما المصرية، ولاشك أن يحيي شاهين واحداً من أشهر فناني جيله، خاصة أنه كان يتمتع بوجه صارم ومفتول العضلات، وهو ما كان يميزه فى هذا الوقت، فضلا عن أدوار الشر التى كان يتقن تقديمها منذ ظهوره على الساحة الفنية بداية من عام 1940 ، والذى ولد في 28 يوليو1917، وتوفى 18 مارس 1994.





شارك فريق التمثيل وظهرت موهبته وترأس فريق التمثيل بالمدرسة، ثم حصل على بكالوريوس في هندسة النسيج وعُين في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.





انضم إلى جمعية هواه التمثيل" التقى بأستاذه بشارة واكيم ، أعجب بموهبة يحيى شاهين إلى أن عرف أن الممثلة فاطمة رشدي تؤسس فرقة جديدة وأنها بحاجة إلى وجه جديد فتقدم بالأداء، وأعجبت جدا بتمثيله فاختارته لدور الفتى الأول في فرقتها خليفة لفتاها الأول أحمد علام الذي انضم إلى الفرقه القومية التي قد تركها يحيى شاهين.





قدم عدة مسرحيات ومنها مجنون ليلى وروميو وجولييت وختم حياته المسرحية بمسرحية مرتفعات ويزرينج ليبدأ مسيرته السينمائية التي كان لها نصيب الأسد في مشواره الفني، وكان أول ظهور له في فيلم "لو كنت غني بدور هامشي" وسرعان ما سطع نجمه ولفت الأنظار ولعب دور البطولة أمام "أم كلثوم" في فيلم "سلامة".

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حصل على العديد من الجوائز منها عن دوره في فيلم "ارحم دموعي"، والثانية عن فيلم "جعلوني مجرما"، ثم عن نساء في حياتي من مؤتمر فينيسيا الدولي، وجائزة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وشهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي سنة 1987 وسام الجمهورية من الرئيس عبدالناصر إلى أن توفي في 18 مارس 1994.

ومن أشهر أفلامه "الأرض، وشيء من الخوف، وشيء من العذاب، وروعة الحب، وقصرالشوق، وبين القصرين، وهذا الرجل أحبه، وأين عمري، ولا أنام وبلال مؤذن الرسول، وزينب، وسيدة القطار، وابن النيل"، غير عدد كبير من المسلسلات أيضا.



