شكرا لقرائتكم خبر عن "Thor"يصطحب زوجته فى رحلة غرب أستراليا ويطعم حيوان "كوكا" بفمه..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الأسترالى العالمى كريس هيمسوورث، صاحب شخصية Thor أحد أشهر أبطال هوليوود الخارقين، مع حيوان "كوكا"، فى أستراليا، وهو يقوم بإطعامه بفمه.

كان Thor أو"كريس هيمسوورث "قد قام باصطحاب زوجته "إلسا باتاكى"، فى رحلة إلى مسقط رأسه، فى خليج بايرون، على متن طائرة هليكوبتر.

ومن جانبها، قامت زوجة كريس، بنشر عددا من الصور التى تجمعها مع Thor فى رحب الطبيعة، واصفة هذه الرحلة إلى غرب أستراليا بـ"لا تصدق".

وحيوان "كوكا" يسمى أيضا المبتسم وهو الوحيد من هذا الجنس المتبقى فى العالم، وهو حيوان صغير حجمه يعادل القطة العادية، ويعيش حيوان كوكا على الأعشاب، ويمكن العثور عليه فى الجزر التى تقع غرب أستراليا وخصوصا فى جزيرة روتنيست، وكذلك يتواجد فى مدينة بيرث، وفى جزيرة بالد بالقرب من بلدة ألبانى، يشتهر هذا الحيوان بشكل فمه المبتسم، ويعتبر من الحيوانات المحمية فى أستراليا.

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Thor ينحنى أمام حيوان كوكا ليطعمه بفمه



كريس هيمسوورث فى رحلة إلى مسقط رأسه



كريس هيمسوورث مع زوجته وبرفقة حيوان كوكا فى أسترليا