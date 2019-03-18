شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وفاء عامر وغناء مصطفى العسال..ننشر كلمات كليب "أشبع منها" لعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتهت الفنانة وفاء عامر من تصوير كليب جديد مع ابنها عمر يحمل اسم "أشبع منها" غناء مصطفى العسال، والمقرر طرحه في عيد الأم الموافق يوم الخميس المقبل، وحصل ”الخليج 365” على أول مقطع من الأغنية قبل طرحها حيث تقول:
"فكر لو يوم جيت تندهها ومالقتش الرد.. مالصدمة لقيت عقلك واقف مالخوف اتخض.. واوضتها الفاضية المهجورة.. والا النضارة المكسورة.. أمي البيت من غيرها يخوّف..ومالوش طعم وشبه اتهد"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى.
وفى سياق آخر تصور وفاء عامر دورها فى مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه فى شهر رمضان، وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش.
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