شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى 29 مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبى على المسرح الرئيسى يوم الجمعة 29 مارس الجارى، وسوف تقدم شيرين لجمهورها باقة من أجمل أغانيها المتنوعة. وقد طرحت الفنانة شيرين ألبوم "نساى" مؤخرا بموقع يوتيوب ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذان اجتمعا من قبل فى كليب "كل ما أغنى".

شيرين عبد الوهاب

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