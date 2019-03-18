شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الراب العالمى آكون يلتقى بعشاقه فى السعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفنان العالمى آكون، بجمهوره فى المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الشرقية، وذلك يوم الجمعة، 22 مارس، فى منتزه لايف بارك، الدمام، المنطقة الشرقية بالسعودية.

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وآكون (العمر 45 سنة)، أو أليون ثيام مغنى راب، وكاتب أغانى، وهو رجل أعمال أمريكى الجنسية وسنغالى الأصل.

يشار إلى أن موسم الشرقية 2019، يعد أوّل موسم من مواسم المملكة، والتى تشكل حدثاً هاماً فى تاريخ المنطقة؛ فمن خلاله سيتم التركيز على إبراز البعد الثقافى للطاقة فى المنطقة الشرقية عبر تقديم تجارب تتسم بالإبداع، كما سيتم تسليط الضوء على الأماكن التاريخية والتراثية كواحة الأحساء، التى تم تسجيلها ضمن قائمة مواقع التراث العالمى من قبل منظمة اليونسكو واختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.