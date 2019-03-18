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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى بو غصن وأحمد فهمى فى كواليس "بروفا"..والأخير:"أروع وأشطر الممثلات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية ماجى بو غصن، بأول يوم تصوير مسلسلها الجديد "بروفا" الذى يتم تصويره فى لبنان، كما شاركت جمهورها بأول صورة من كواليس التصوير مع الفنان أحمد فهمى.
وقالت ماجى فى تغريده :" أول صورة من "بروفا" ..أنا والنجم الصديق الموهوب والعفوي أحمد فهمي انتظرونا.. وعقبال المية يا أحلى قلب بالنجاح والصحة الدائمة".
ليرد أحمد فهمى على تغريده ماجى قائلا:"من أروع وأشطر الممثلات والشخصيات اللي قابلتها في حياتي .. يارب يكتب لنا النجاح مسلسل "بروفا" رمضان 2019".
أحمد فهمى
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