كيف ظهرت ديانا كرزون فى جلسة تصوير جديدة ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة الأردنية الشابة ديانا كرزون، فى إطلالة جديدة، وظهرت فى فوتوسيشن مميز، إذ ارتدت فستانا مفتوحا من الأعلى، وبدت متألقة فى جلسة التصوير الجديدة.

واعتمدت ديانا تسريحة شعر منسدلة، إذ تتميز ديانا بشعرها الأسود المميز، واعتمدت على اكسسورات ماسية، زينت رقبتها ويديها وأذنها، وظهرت فى إطلالة مميزة وحازت الصور من الفوتوسيشن الجديدة، على إعجاب متابعيها عبر حسابها بموقع تويتر.



جلسة تصوير جديدة لديانا

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ديانا كرزون

وديانا كرزون هى واحدة من أشهر المطربات فى الوطن العربى، وتتميز بصوت جذاب وأداء رائع وهو ما جعلها تمتلك شعبية وجماهيرية كبيرة، وتحقق أغانيها دائما أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب، واستطاعت خطف أنظار الجمهور لها بإطلالاتها المختلفة بسبب اختيارها المتقن للأزياء والتنوع فى المكياج والإكسسوارات والشعر والملابس.



ديانا كرزون فى إطلالة مميزة