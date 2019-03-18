محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرصت الفنانة روجينا على دعم زجها الفنان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المرشح لمنصب النقيب فيها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت روجينا صورة دعائية لزوجها وكتبت:" ربنا يوفقك"، وأضافت:" موعدنا يوم 22 مارس، نادي نقابة المهن التمثيلية، لانتخاب النقيب ومع 6 من أعضاء المجلس ". ويتنافس على مقعد النقيب الدكتور أشرف زكي النقيب الحالي للمهن التمثيلية، والفنان شادي مكرم وهو ممثل مسرحي شارك في عدد من الأعمال، أبرزها "اختفاء"، "يونس ولد فضة".

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كانت هذه تفاصيل خبر صور... روجينا تدعم زوجها في الانتخابات بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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