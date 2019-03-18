دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها رامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعربت الفنانة دنيا سمير غانم جمهور عن فخرها بزوجها الإعلامي رامي رضوان الذي يتواجد حاليًا في أسوان للمشاركة في منتدى الشباب العربي الأفريقي. ونشرت "دنيا" صور لزوجها من أسوان عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، موجهة له رسالة وكتبت:" دائمًا فخورة بيك". يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تستعد للمشاركة في السباق الدرامي لرمضان لمقبل من خلال مسلسل "من نظرة عين".

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