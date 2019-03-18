بالصور- تكريم طارق عبدالعزيز في قنا احتفاءً بنجوم "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد الملتقى الفني المُقام في جامعة جنوب الوادي بقنا، والذي يعد امتدادًا لأنشطة وفعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تكريم الفنان طارق عبدالعزيز، وسط حضور عدد كبير من الطلاب.

وقام رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس محمد محمد منصور بتكريم الفنان طارق عبدالعزيز، الذي أكد في حديثه للطلاب أنه على الرغم من كونه أحد أبناء محافظة اسيوط، إلا أنه من مواليد محافظة قنا لذا فهو يكن لها مكانه كبيرة في قلبه، وعبر عن سعادته بالحشد الطلابي الكبير، مؤكدًا أنهم يمروا بأزهى أيامهم وسنينهم العمرية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وقال طارق إن المسرح الجامعي كان سبيلًا لكثير من الفنانين الذين تخرجوا منه وكانت بدايات انطلاقهم من خلاله، ومنهم الفنان محمد هنيدي والفنان الراحل خالد صالح والفنان خالد الصاوي، مؤكدًا أن الفن والحياة لا ينفصلان عن بعضهما البعض.

كما أوضح طارق أنه من عشاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لما يشمله من أفلام منتقاة بعناية كبيرة ومميزة، وأيضا لما يضمه من ورش وندوات هامة تعكس اهتمام ووعي القائمين على المهرجان في إفادة الحضور.