شيرين تحيي حفلا غنائيا بالقرية العالمية في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن موعد حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن حفلات القرية العالمية بدبي. وعلق الحساب الرسمي لشركة روتانا:" كونوا علي الموعد مع حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضمن حفلات القرية العالمية، في دبي 29 مارس". يذكر أن الفنانة شيرين أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمدينة البحرين ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة، 14 مارس الجاري.

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