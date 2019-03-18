بالصور- أوليفيه بارليه يتحدث عن مفهوم النقد ويحلل فيلم افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ضمن فعاليات دورته الثامنة، صباح اليوم الاثنين 18 مارس، ندوة للناقد الفرنسي اوليفيه بارليه، حول النقد السينمائي، وأدارها الناقد أحمد شوقي، وذلك بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، وعدد من النقاد والصحفيين.

تحدث أوليفيه بارليه، عن مفهوم النقد من خلال تحليله لفيلم الافتتاح "دفن كوجو"، مؤكدًا أن مشكلة الفيلم تكمن في الصور والتي توحي بعدم الاستقرار، وهي حالة تجعلنا نحاول التخلص من حالة الارتباك التي يتسبب فيها.

ويضيف اوليفيه "الهدف الرئيسي من النقد هو ربط الأشياء ببعضها، والمشاهد لا يكون ناقدًا إذا عبر عن رأيه بأن الفيلم جيد أو سيء، ولكنه يكون ناقدًا حينما يكون لديه تفكيره الخاص حول الفيلم من خلال تحليل الصورة وجماليات الفيلم"، وتابع: "أنا كناقد لست خبير أو قاضي وانما أقوم باستخدام أدواتي ودراستي وما أملكه في وضع تفسير وتحليل هذا الفيلم ويجلعني اسأل نفسي كيف أستطيع فهم فيلم من ثقافة نشأة مختلفة، ومن الخطأ أن أحكم على الأمور من منظور ثقافتي الشخصية، وعلى سبيل المثال قلب الصورة، بمعنى أن السماء بالأسفل والبحر فوق، وهذا لديه الكثير من التفسيرات ومنها أن الواقع مقلوب وأيضا هذا يأخذنا إلى ان افريقيا من البلاد التي تم استعمارها وأنا خلفيتي ونشأتي في فرنسا، وهي بلاد استعمرت افريقيا من قبل، وهذا واقع لا يمكن تجاهله".

وأكد اوليفيه، أن افريقيا تقدم أفلامًا عن الاستعمار ولكن ليس بقدر السينما الغربية التي تتحدث عن الاستعمار الإفريقي أكثر، ولكن بطريقتها الخاصة في فرض صورة البطل الأبيض الذي يساعد وينقذ الشخص الإفريقي، حسب قوله.