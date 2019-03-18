مجد القاسم يحتفل بـ" جحود قلب" في سينما الهناجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام مساء اليوم الاثنين، العرض الخاص لفيلم "جحود قلب"، بقاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام السادسة مساء.

الفيلم هو البطولة السينمائية الأولى للمطرب السوري مجد القاسم، ويتناول قضة عقوق الوالدين، ويقام العرض ضمن احتفالية تكريم نجوم السينما المصرية بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الأم.

الفيلم بطولة مجد القاسم، سميرةعبدالعزيز، عبدالسلام الدهشان، ومن تأليف أشرف حماد، وإخراج حاتم صلاح الدين.