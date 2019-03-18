صورة.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعرضت الفنانة ياسمين صبري رشاقتها بصورة في الجيم شاركت بها الجمهور عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهرت "ياسمين" في الصورة وهي تمارس التمارين الرياضية، وأبرزت لياقتها، ونالت إعجاب متابعيها ومحبيها. وتتواجد ياسمين صبري في مدينة الإسكندرية حاليًا لتصوير أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان، ويشاركها البطولة إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

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